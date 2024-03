Project Condor: Remedy svela nuove informazioni sul gioco collegato a Control

"Dopo l'invasione dell'Hiss, la Oldest House è ora in lockdown, diventata una pentola piena di forze sovrannaturali che potrebbe esplodere", si legge nell'introduzione al gioco, che dunque si posiziona all'interno della sede del Federal Bureau of Control, a quanto pare.

In particolare, una pagina del report dedicata a Condor riporta alcuni dettagli che potrebbero essere considerati inediti, vista la scarsità di informazioni arrivate finora sul progetto in questione, con la conferma che si tratta di un titolo direttamente inserito nell'universo di Control.

All'interno del recente report finanziario di Remedy sono emerse anche alcune informazioni su Project Condor , il nuovo gioco in sviluppo presso il team finlandese che è collegato all'universo di Control , presentandosi come un titolo con componenti multiplayer e live service.

Uno spin-off multiplayer di Control

La Oldest House sarà protagonista anche in Condor

In base a quanto riferito, i giocatori si ritrovano intrappolati all'interno della sede dell'FBC, nel ruolo di agenti del servizio di sicurezza dell'agenzia che tentano di fronteggiare la minaccia.

"Il franchise Control è più ampio di una storia o di un singolo personaggio", si legge nella descrizione. "Con codename Condor, invitiamo i giocatori in un viaggio collettivo nei meandri della Oldest House. All'interno di questa, dovranno fronteggiare nemici soverchianti e ostacoli, ma contando sul proprio equipaggiamento e sui compagni, hanno una speranza di sopravvivere".

Remedy spiega poi che Condor è uno spin-off di Control, in sviluppo con un budget iniziale di 25 milioni di euro e che sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S, costruito sul motore grafico proprietario Northlight.

Alla fine del 2023 si trovava in fase di "production readiness", ovvero pronto per la fase più viva dello sviluppo. La struttura del gioco si basa sul mondo di Control ma lo sfrutta per un'esperienza cooperativa con elementi di sparatutto e sopravvivenza.

Nel frattempo, abbiamo saputo anche che Alan Wake 3 e il nuovo Control non si faranno attendere troppo a lungo e che Max Payne 1 & 2 Remake sono totalmente finanziati da Rockstar.