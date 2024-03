The Elder Scrolls: Arena compie oggi 30 anni, facendoci sentire molto vecchi

The Elder Scrolls: Arena ha compiuto oggi 30 anni. Il primo capitolo della celebre serie di Bethesda fu infatti pubblicato per MS-DOS il 25 marzo del 1994 e portò per la prima volta i giocatori in giro per Tamriel, introducendo molti degli elementi che saranno poi mantenuti nei capitoli successivi, The Elder Scrolls V: Skyrim compreso.

Il giocatore doveva cercare di fermare un complotto contro l'imperatore Uriel Septim VII, girando per l'intero continente, di cui alcuni elementi erano generati proceduralmente (impostazione che sarà ampliata in The Elder Scrolls II: Daggerfall, ma evitata nei capitoli successivi). L'obiettivo principale era quello di ricomporre il Bastone del Caos, diviso in vari pezzi nascosti nei luoghi più impervi. Oltre al mondo aperto, al ciclo giorno/notte che determinava l'apparizione di nemici differenti e alla possibilità di personalizzare il proprio personaggio, Arena offriva anche un editor di magie davvero avanzato per l'epoca.

Lakshman, Ted Peterson e Julian Lefay, i tre autori riconosciuti del gioco, seguirono un percorso abbastanza tipico dell'epoca per realizzarlo, partendo dalla loro passione per i giochi di ruolo cartacei e guardando verso la serie Ultima, in particolare gli Ultima Underworld, come fonte primaria di ispirazione.