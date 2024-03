Dragon's Dogma 2 e il delirio delle microtransazioni

Vi state godendo Dragon's Dogma 2? A giudicare dai commenti e dalle recensioni di Steam sembrerebbe di no. Anzi, a oggi pare per lo più che la gente prenda il gioco per due ore solo per farselo rimborsare e parlarne male su Steam, forconi digitali vengono alzati al grido di "pay to win" e "microtransazioni", e il titolo è passato da valutazioni medie (per lo più legate alla scarsa ottimizzazione su PC) a un "molto negativo" in poche ore, dove il grosso delle recensioni sono legate proprio alla possibilità di comprare oggetti con soldi reali. Ma cosa è successo? Come mai una cosa che ormai sembra la triste normalità di ogni videogioco, qui ha scatenato tutto questo pandemonio? È solo legato al fatto che ormai fare rumore su internet sembra essere il modo preferito da tutti per creare coinvolgimento e farsi notare o c'è di più? Beh, no, stavolta c'è effettivamente di più, ma partiamo dalle cose importanti. Il primo grande monito del web: "dovevate parlarne nelle recensioni e/o penalizzare il gioco". Qua chiariamo subito le cose: durante la recensione di Dragon's Dogma 2 non erano presenti le microtransazioni, ma anche se ci fossero state non avrebbero influenzato la valutazione in alcun modo, come non la influenzano negli altri giochi salvo il titolo non sia chiaramente costruito attorno ad esse. E no, diversamente da quello che sta urlando una parte molto rumorosa della community online non è questo il caso di Dragon's Dogma 2, e vi spieghiamo immediatamente come mai.

Il problema dei cristalli Le scelte di Capcom riguardanti lo store di Dragon's Dogma 2 non sono state brillantissime. Ma molte reazioni online, al solito, sono eccessive. Andiamo più a fondo Gran parte delle polemiche nascono dal fatto che tra le microtransazioni c'è la possibilità di comprare un Port Crystal, in pratica un grosso cristallo del teletrasporto che permette, uns volta che lo si è posizionato nella mappa di Dragon's Dogma 2, di tornare in quel luogo rapidamente. Tra gli oggetti che è possibile acquistare, però, non ci sono le pietre che permettono di usare questi teletrasporti, oggetti che a loro volta scarseggiano e richiedono di ottenere un po' di oro e girare parecchio per essere accumulati. Considerando che i Port Crystal sono la ricompensa finale di alcune delle missioni principali, costosissime e generalmente ardue da ottenere, parecchi giocatori hanno pensato che questa scelta sia stata presa volutamente per spingere le microtransazioni; non è così, e basta aver giocato al primo Dragon's Dogma per rendersene conto. Il gioco è del tutto costruito attorno a questa scarsità di teletrasporti e al loro costo; persino nel negozio online non è possibile ottenere questi oggetti a piacere, e se non fosse per la loro scarsità si sarebbe molto meno spinti ad esplorare e ad andare a piedi nelle varie ambientazioni. Considerando che la progressione è quasi del tutto strutturata attorno agli incontri per la mappa, e l'esplorazione motivata prevalentemente dal recupero di risorse, nel momento in cui permetti di comprare cose simili "spezzi" letteralmente i fondamenti del design del lavoro di Itsuno e del suo team. In altre parole non è Dragon's Dogma 2 ad essere costruito sulle microtransazioni, sono le microtransazioni che vi sono state infilate in modo sciocco e abbastanza grossolano (anche se le loro limitazioni indicano comunque un tentativo di qualche tipo per non invalidare del tutto la filosofia di fondo). La valuta della faglia non è esattamente un grande acquisto, ma in quello store niente lo è Questo annulla almeno in parte il primo motivo delle polemiche che si sono scatenate, perché molta della rabbia nasce prevalentemente dall'inconsapevolezza di ciò che il gioco è. Altra cosa che ha scatenato un delirio, poi, è la possibilità di cambiare aspetto al proprio personaggio con un altro oggetto acquistabile, che viene percepita come un modo per resettare il proprio protagonista, un problema comunemente legato in modo indissolubile alla scelta di offrire un singolo salvataggio di Dragon's Dogma 2. Pure questo elemento viene visto come un insulto al giocatore costretto a usare un solo salvataggio... peccato che quell'oggetto sia ottenibile senza troppi problemi durante la campagna senza spendere un centesimo. E indovinate un po'? Questo vale anche per tutti gli altri oggetti venduti: set di campeggio, incensi della personalità delle pedine, fumo per attirare i nemici volanti, cuori di drago, tutta roba che si recupera senza troppi problemi saltellando per la mappa e completando missioni. In pratica si stanno solo utilizzando dei soldi reali per recuperare degli oggetti in più: si tratta dell'equivalente dei... cheat. Non è particolarmente elegante pagare per le "gabole", ma non è una cosa nuova, ormai la fanno un'infinità di giochi, purtroppo. Ancor più ridicola poi la questione del "pay to win" sbandierato qua e là: Dragon's Dogma 2 non è certo un gioco molto impegnativo e avere più teletrasporti e delle pedine più forti per via dei punti della faglia non fanno che renderlo ancora più facile inutilmente. Peraltro gli stessi punti della faglia si ottengono con facilità, e le pedine sovra livellate rispetto al proprio personaggio costano relativamente poco, quindi anche qui è davvero arduo cogliere il senso di quanto venduto a parte dalla software house.