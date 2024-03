PS5 e PS Portal in cima alla classifica dei prodotti più venduti negli USA nel 2024

Mat Piscatella di Circana ha condiviso i dati relativi alle vendite hardware del mercato videoludico a febbraio 2024 negli Stati Uniti d'America. Secondo quanto indicato, c'è stato un calo del 30% in termini di spesa degli utenti (spesa mensile pari a 349 milioni di dollari).

Non vengono indicati dati precisi per tutte le console, ma tutte la piattaforme hanno subito un calo di almeno il 19%. In termini di risultati, si afferma che PS5 è stata la più venduta durante il mese, sia calcolando in base alle unità che in base alla spesa. Nintendo Switch è la seconda in termini di unità vendute, mentre Xbox è la seconda in termini di spesa (Xbox costa più di Nintendo Switch, in media).

Viene anche affermato che PS5 è in primo posizione anche calcolando l'intero 2024 (ovviamente fino al momento della raccolta dei dati per questo primo periodo). Di nuovo, Xbox è la seconda console per spesa degli utenti.