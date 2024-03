Doctor Who: il trailer completo della serie di Disney Plus con Ncuti Gatwa di Sex Education

Disney ha pubblicato il trailer completo della nuova serie di Doctor Who con Ncuti Gatwa, noto negli ultimi anni per Sex Education. Il video, che arriva circa una settimana dopo il teaser, ci permette di vedere svariate scene della serie TV, in arrivo su Disney Plus. L'uscita è fissata per il 10 maggio.

Il Dottore di Ncuti Gatwa sarà accompagnato da Ruby Sunday (interpretata da Millie Gibson). Ricordiamo che Sunday non sarà presente nella stagione successiva a quella in arrivo e sarà sostituita da Cinta, interpretata da Varada Sethu.

Ricordiamo che sono anche già disponibili degli speciali di Doctor Who nei quali appare il Dottore di Ncuti Gatwa e Ruby Sunday.