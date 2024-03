Final Fantasy 16: The Rising Tide, nuovi dettagli su Leviatano e Mysidia

Mysidia è anche la patria dei Tomberry , una delle creature più iconiche della serie, che in Final Fantasy 16 tornerà sotto forma di un avversario terrificante e impegnativo, in grado di tendere imboscate ai giocatori durante l'esplorazione.

Per quanto riguarda quest'ultima, Mysidia è nascosta nei territori settentrionali di Storm e si presenta come un'oasi rigogliosa. Il perché quest'area non sia colpita dalla maledizione della Piaga è uno dei misteri a cui il DLC darà risposta. Inoltre, dato che si trova nelle terre settentrionali, questa zona avrà anche un forte legame narrativo con Jill Warrick .

Leviatano il Perduto

Clive mentre usa i poteri di Leviatano

Uno degli attori prinicipali di The Rising Tide sarà Leviatano, l'Eikon da tempo scomparso da Valisthea, e che ora sembrerebbe bisognoso dell'aiuto di Clive, mettendo in moto gli eventi dell'espansione.

Nonostante questo incipit, pare che comunque durante l'avventura saremo costretti ad affrontare questo gigantesco serpente marino e che lo scontro non sarà affatto semplice. Anzi, è stata descritta come una sfida "particolarmente impegnativa", con il producer Naoki Yoshida e il director Takeo Kujiraoka che hanno raccomandato ai giocatori di fare un ripasso delle basi del sistema di combattimento di Final Fantasy 16 prima di affrontare il DLC se non vogliono assaporare una cocente sconfitta.

Come sappiamo Clive otterrà i poteri di Leviatano e potrà sfruttarli in battaglia. Le abilità dell'Eikon sono focalizzate soprattutto sugli attacchi in distanza. Una di queste, Serpent's Cry, trasforma gli attacchi base di Clive con quadrato e triangolo rispettivamente in un laser ad acqua compressa e una sorta di shotgun improvvisata.

In generale, viene spiegato che tutti gli attacchi di Leviatano sono forti, ma bisognerà sfruttarli con raziocinio. Infatti, l'esecuzione consuma la Tidal Gauge e una volta svuotata sarà necessario attendere che si riempia. Questo processo avviene tramite una ricarica manuale, che funziona come una sorta di mini-gioco a tempo: eseguendo il comando richiesto con il giusto tempismo otterremo delle munizioni temporanee per gli attacchi a distanza.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16: The Rising Tide sarà disponibile dal 18 aprile 2024 su PS5. Nel frattempo Square Enix sta lavorando anche alla versione PC, che pare ormai nelle fasi finali dello sviluppo.