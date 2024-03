Final Fantasy 16: versione PC è nelle fasi finali dell'ottimizzazione, forse demo in arrivo

Final Fantasy 16 per PC sarebbe quasi pronto. Più precisamente, è nelle ultime fasi dell'ottimizzazione , stando a quanto riportato dalla testata Game Informer, che ha avuto modo di toccare l'argomento intervistando il producer Naoki Yoshida. Quindi non stiamo parlando di una fonte dubbia, ma di una decisamente autorevole.

Requisiti elevati

Come girerà Final Fantasy 16 su PC?

Yoshida non ha svelato la data d'uscita ufficiale della versione PC di Final Fantasy 16, ma ha spiegato che tutto dipenderà da come andrà appunto quest'ultimo sforzo per completare il gioco.

Anche i requsiti di sistema non sono ancora definitivi, anche se lo sviluppatore li ha definiti "elevati", segno che servirà un buon PC per farlo girare.

Comunque sia, ha anche assicurato che lo sviluppo sta andando bene, ma che c'è bisogno di più tempo per la data di pubblicazione e l'annuncio della stessa.

Inoltre, Yoshida sa che le specifiche potrebbero impensierire più di qualche giocatore, quindi il team sta lavorando alla possibilità di lanciare una demo, così da permettere a tutti di testarlo. Anche in questo caso non c'è alcuna data ufficiale. Comunque sia, il nostro ha rassicurato: "Una cosa è certa: non manca molto; non manca un anno, non mancano due anni, ma ci vorrà sicuramente di meno, quindi restate sintonizzati."

Final Fantasy 16 è uscito lo scorso giugno in esclusiva temporale per PS5, accolto da giudizi contrastanti, tra chi lo ha considerato un ottimo titolo e chi non è riuscito a vederci dentro un Final Fantasy.