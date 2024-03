Albion Online annuncia il nuovo server in Europa per il MMORPG fantasy

Oltre a offrire un nuovo inizio nel mondo di Albion, il nuovo server offrirà velocità di connessione molto più elevate, un ping migliore e una latenza più bassa, oltre a ottimizzare gli orari degli eventi di gioco per i giocatori di tutta la regione, cosa non poco.

Viene dunque annunciato il lancio di Albion Europa, server aggiuntivo e ottimizzato per l'Europa e la regione MENA, in modo da incrementare comfort e qualità della vita dei giocatori europei sul titolo in questione.

Un MMORPG in espansione

Il server Albion Europa è il terzo server del gioco, che arriva dopo l'apertura di Albion Ovest (ora Albion America) nel 2017 e Albion Est (ora Albion Asia) nel 2023.

Con l'arrivo del server viene inoltre annunciato il supporto per due nuove lingue: Turco e Arabo.

Albion Europa segue il modello free to play vigente ed è accessibile a tutti i giocatori di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro posizione geografica e, come per i server già esistenti in precedenza, il gioco rimarrà completamente cross-platform consentendo di giocare su PC, Mac, Linux, Android e iOS con un unico account.

Con l'apertura del terzo server di Albion, i Fondatori potranno anche prenotare i nomi dei loro personaggi e delle loro gilde che esistono su uno dei due server attuali al momento dell'acquisto del Pacchetto Fondatore. I Pacchetti Fondatore di Albion Europa sono bundle che offrono vari vantaggi e ricompense.

I Fondatori avranno inoltre pieno accesso alla Closed Beta a partire dal 3 aprile 2024, durante la quale potranno partecipare a una sfida unica per sbloccare un ulteriore Set cosmetico.