As Dusk Fall, prova da un'ora su PS Plus Premium: è il gioco dei veterani di Quantic Dream

As Dusk Falls è stato pubblicato su PS4 e PS5 da un paio di settimane e ora è disponibile una versione di prova per gli abbonati PlayStation Plus Premium. Questa permette di giocare senza limitazioni la prima ora del gioco e, ovviamente, permetterà di usare il salvataggio della versione di prova in caso si acquisti il gioco completo.

Ricordiamo che la versione PlayStation di As Dusk Falls è solo la più recente di varie. Il gioco è stato pubblicato su PC, Xbox One e Xbox Series X|S nel luglio 2022. La versione PS5 include però alcune funzionalità aggiuntive, basate sulle capacità uniche del controller DualSense.

Ora, i giocatori hanno la possibilità di provare con mano l'avventura e capire se vale la pena acquistare As Dusk Falls.