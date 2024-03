I film e le serie TV più visti su Netflix fanno calare Avatar in fondo alla classifica

Le novità della settimana sono Bandidos, Young Royals Stagione 3 e Mano de Hierro. Le serie che da più tempo resistono in Top 10 sono Avatar e Nuova Scena, entrambe da quattro settimane: non molte considerando anche che sono già nella parte bassa della classifica.

I film più visti su Netflix

I film più visti su Netflix

La classifica dei film più visti invece è così composta:

Damsel La guerra dei nonni Irishi Wish - Solo un desiderio Confini e dipendenze Le Mans '66 La Grande Sfida Art of Love Early Birds Never Back Down 3 Mai Arrendersi Code 8 Parte II The Monuments Men

Per quanto riguarda i film, solo Code 8 Parte II (tre settimane), Never Back Down 3 (due settimane) e Damsel (due settimane) non sono novità per la classifica.