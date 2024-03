Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart da cinderys_art è sempre impeccabile

Seguendo la caratteristica tipica dei personaggi di Baldur's Gate 3, anche Shadowheart dev'essere trovata e aggiunta al party attraverso varie scelte da parte del giocatore, ma è una delle prime aggiunte che risultano più evidenti e la sua presenza emerge poi come particolarmente importante in molte situazioni, andando a rappresentare uno dei personaggi più carismatici all'interno della storia.

Da Baldur's Gate 3 vediamo un altro cosplay di Shadowheart , o Cuorescuro come nella versione italiana, ancora una volta da parte di cinderys_art , diventata una vera e propria specialista sul soggetto, che anche in questo caso è riuscita a riprodurre perfettamente le caratteristiche dell'affascinante chierico.

La Shadowheart di cinderys_art

Al di là dell'innegabile fascino della combattente, Shadowheart è un chierico dal carattere peculiare: tende a stare sulle sue ma non disdegna commenti anche ironici all'operato del giocatore, dunque è interessante tenerla sempre a portata di mano durante le scorribande in quel di Baldur's Gate 3.



Anche in questo caso, il lavoro svolto da cinderys_art è impressionante, come avevamo già avuto modo di valutare in altri casi: l'armatura di Shadowheart è stata riprodotta alla perfezione, così come la particolare capigliatura e acconciatura, inoltre in questo caso si nota un montaggio con lo sfondo delle illustrazioni ufficiali a rafforzare ulteriormente l'effetto.

