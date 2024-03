Dopo Days Gone, il nuovo gioco di Bend Studio per PS5 sembra avere elementi live service

Emerge un altro particolare interessante sul nuovo progetto in sviluppo presso Bend Studio, il team di PlayStation Studios autore di Days Gone, il quale sembra stia lavorando a elementi live service per il nuovo titolo, che potrebbe però avere una struttura composita.

La nuova informazione deriva da un annuncio di lavoro per un Lead Project Manager, nel quale viene menzionata, tra i requisiti del candidato, l'esperienza in ruoli di guida nello sviluppo di giochi tripla A live service, cosa che fa pensare a tale struttura anche per il nuovo gioco in lavorazione dagli autori di Days Gone.

In verità non è detto che il titolo in questione, che verosimilmente sarà un gioco per PS5, sia esclusivamente legato all'ambito live service, visto che da informazioni precedenti si deduceva un impianto misto per il gioco, che include probabilmente sia il single player che il multiplayer.