Final Fantasy 14 Dawntrail: data di uscita ufficiale svelata per PC, Xbox e PlayStation

Square Enix ha svelato la data di uscita di Final Fantasy 14 Online Dawntrail: 2 luglio. Ci sarà inoltre una settimana di accesso anticipato in caso si preordini questa nuova espansione. In tal caso, potrete iniziare a giocare dal 28 giugno.

L'informazione arriva dal Pax East, per il quale era stato annunciato un panel specifico per Final Fantasy 14 Online. Square Enix, nella stessa sede ma nei giorni precedenti, ha anche annunciato la data di uscita di Final Fantasy 16 The Rising Tide.

Final Fantasy 14 Online Dawntrail sarà disponibile su computer, PlayStation e Xbox. Parlando di quest'ultima versione, ricordiamo che su Xbox è presente una valuta speciale da usare per fare acquisti.