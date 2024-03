Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S avrà una valuta esclusiva per microtransazioni e abbonamenti

La versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 14 avrà una valuta premium esclusiva, chiamata "FFXIV Coins", acquistabile tramite il Microsoft Store e che sarà necessaria a sua volta per pagare l'abbonamento mensile o per comprare vari extra tramite microtransazioni, come costumi e così via, tramite il portale Mog Station o il negozio online.

Di conseguenza i giocatori Xbox dovranno eseguire un passaggio in più (ovvero l'acquisto di questa valuta tramite lo store di Microsoft), visto che non potranno acquistare questi elementi direttamente con denaro reale. La conferma arriva direttamente tramite il sito ufficiale, tramite un post che prepara i giocatori all'imminente lancio delle versioni verdecrociate.

"Per il pagamento delle spese di servizio e per l'acquisto di oggetti opzionali sono necessarie le i FFXIV Coins, che possono essere acquistate sul Microsoft Store. Acquistare i FFXIV Coins prima di utilizzare la Mog Station o il Negozio online", spiega il post.

"Accedi alla versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 14 per far accreditare i FFXIV Coins acquistate sul tuo account Square Enix. Non sarà possibile utilizzarli per eseguire acquisti fino a quando non si effettuerà l'accesso."

Il post precisa che questa misura è necessaria solo per i giocatori che giocano esclusivamente su Xbox Series X|S, mentre non si applica agli utenti sulle altre piattaforme o quelli che giocano su più sistemi differenti.

La nuova valuta è stata probabilmente aggiunta per permettere a Microsoft di prendere una percentuale dalle microtransazioni e dagli abbonamenti, esclusivamente dai giocatori che giocano esclusivamente su console Xbox. Guardando il bicchiere mezzo pieno, questo significa anche che volendo i giocatori potranno usare i loro Microsoft Points per acquistare i FFXIV Coins e di conseguenza estendere l'abbonamento al gioco.