Xbox Game Pass: svelati i giochi della seconda metà di marzo, con Diablo 4 e altri

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per la seconda metà di marzo 2024, e si tratta di una mandata decisamente ricca, che include il già annunciato Diablo 4 e diversi altri titoli di sicuro interesse per tutti gli abbonati al servizio.

Si tratta di nove giochi in totale in arrivo all'interno del catalogo, come di consueto tra console, PC e Cloud. Vediamo dunque di cosa si tratta, nella lista di giochi in arrivo su Game Pass per la seconda metà di marzo 2024:

The Quarry (Cloud e Console) - 20 marzo

Evil West (Cloud, Console e PC) - 21 marzo

Terra Invicta (PC) - 26 marzo

Diablo IV (Console e PC) - 28 marzo

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (Cloud, Console e PC) - 28 marzo

Open Roads (Cloud, Console e PC) - 28 marzo

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 1 aprile

F1 23 (Cloud) EA Play - 2 aprile

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console e PC) - 2 aprile

Come possiamo vedere, non si tratta solo dei titoli in arrivo nella seconda metà di marzo ma anche dei primissimi di aprile, con la seconda mandata che va a comprendere parte dell'inizio del mese successivo, come spesso accade.