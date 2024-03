Famitsu: Rise of the Ronin vicino al perfect store, ottimi voti per Princess Peach! Showtime

Sono stati svelati i voti delle recensioni del numero 1.842 di Famitsu, che includono anche le prime valutazioni internazionali di Rise of the Ronin e Princess Peach! Showtime, che sembrerebbero aver convinto i redattori della rivista giapponese.

Rise of the Ronin ha ottenuto un notevole 37 su 40, composto da tre 9 e un 10 (per chi non lo sapesse le recensioni di Famitsu vengono realizzate da gruppi di quattro recensori), il voto più alto del numero di questo mese.

Meno entusiastici, ma comunque ottimi, i voti di Princess Peach: Showtime, che ha ricevuto una valutazione complessiva di 33 su 40, composta da tre 8 e un 9. Vi ricordiamo che entrambi arriveranno nei negozi il 22 marzo 2024, il primo in esclusiva per PS5 e il secondo per Nintendo Switch.

Bene anche Outcast: A New Beginning, che si aggiudica un 31 su 40 con tre 8 e un 7, che in proporzione è tutto sommato in linea con i pareri del resto della stampa internazionale.