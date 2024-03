Baldur's Gate 3: la scena di sesso con l'orso è stata 'odiata' su TikTok, svela Larian

Sembra proprio che la famigerata scena di sesso con l'orso di Baldur's Gate 3 non abbia riscosso grande successo su TikTok, dove pare sia stata proprio "odiata", in base a quanto riferito di recente da dal direttore creativo dei contenuti di Larian, Ben Maltz-Jones, durante la Game Developers Conference in corso.

"Cosa funziona su TikTok? Non il sesso con gli orsi", ha affermato Maltz-Jones, ironizzando sulla questione, "Lo odiano proprio", ha aggiunto, parlando di come la community di TikTok, in generale, abbia disprezzato la famosa sequenza che ha invece incontrato un notevole successo altrove.

Si può dire infatti che la scena di sesso con l'orso abbia rappresentato una sorta di avvio della cavalcata vincente di Baldur's Gate 3 in termini di visibilità su social media e canali di informazione: emersa durante il "Panel From Hell: Release Showcase" che ha preceduto il lancio del gioco, la scena in questione ha catturato l'attenzione di molti.