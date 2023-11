Baldur's Gate 3: nasce la categoria 'sesso con l'orso' per le speedrun

Difficile dire a livello promozionale quanto abbia fatto bene a Baldur's Gate 3 la possibilità di fare sesso con un orso, svelata ufficialmente da Larian Studios poco prima del lancio. Comunque sia la pratica ha stuzzicato fortemente i videogiocatori, che da allora gli pagano ricchi tributi in termini di meme e che ora hanno fondato anche una categoria dedicata per le speedrun: "Bear%", in cui vince la velocità con cui si seduce Halsin, ossia il druido che al momento dell'accoppiamento si trasforma nel pelosissimo animale.