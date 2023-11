Bandai Namco ha fondato un nuovo studio di sviluppo per i progetti su commissione

L'editore giapponese Bandai Namco ha fondato un nuovo studio di sviluppo dedicato esclusivamente ai progetti su commissione, Studio 2 & Studio S, in cui pare confluiranno tutti i giochi finanziati da Nintendo, ma non solo.

Non si tratta di una pratica nuova, considerando quanto è profonda la collaborazione tra le due compagnie, ma ora c'è in qualche modo l'ufficializzazione, che del resto parla della fusione di due studi interni esistenti e attivi da anni, che vantano nel loro portfolio titoli quali Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Tour e nuove proprietà intellettuali come ARMS.