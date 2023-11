Stronghold: Definitive Edition ha venduto più di 100.000 copie in meno di tre giorni

Stronghold: Definitive Edition ha già venduto più di 100.000 copie , in meno di 72 ore dal lancio. Si tratta di un risultato egregio per Firefly Studios, considerando che stiamo parlando dell'edizione rimasterizzata del primo capitolo della storica serie d strategici in tempo reale.

La ricezione del pubblico

In termini di ricezione del pubblico, attualmente Stronghold: Definitive Edition conta quasi 2.400 recensioni degli utenti, l'82% delle quale positive, per una media "Molto positiva". Il picco di giocatori contemporanei ha quasi raggiunto le 10.000 unità (9.672 per la precisione), come rilevato da SteamDB, facendo meglio di Stronghold Kingdoms (8.600), Stronghold Crusader 2 (5.700), Stronghold: Warlords (4.400) e Stronghold 3 (2.800).

Insomma, la serie Stronghold si conferma di nicchia, ma con quest'ultima che è abbastanza ampia da far prospettare l'arrivo in futuro di nuove iterazioni.

Attualmente Firefly è uno studio di sviluppo di Devolver Digital.