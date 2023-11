Final Fantasy 7 Remake: un set lego amatoriale supportato da Square Enix fa sognare i fan

Il set è stato ospitato per la prima volta nel Variety Show condotto da Alanah Pearce (minuto 2:53:18 del video sottostante) ed è piaciuto così tanto che l'editore ha deciso di riprenderlo per dedicargli un post, rimandando al video per i dettagli.

Scene ricreate con i LEGO

Non è la prima volta che Square Enix pone l'attenzione su di una scena di Final Fantasy VII ricreata con i LEGO. A gennaio 2023 lanciò un sondaggio per scoprire quali scene del gioco i giocatori volessere vedere ricreate con i mattoncini. Alla fine fu ricostruita la scena in cui Cloud e Aerith si incontra negli Slum di Sector 5, con la compagnia che ha regalato due modelli basati su quel design.

Un'altra immagine del set

Il set visto da un'altra angolazione

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è disponibile per PC, PS4 e PS5. il 29 febbraio 2024 uscirà invece il seguito, Final Fantasy 7 Rebirth in esclusiva temporale su PS5 almeno fino al 29 maggio 2024. Recentemente è stato lanciato Final Fantasy 7 Ever Crisis per sistemi mobile, con la versione PC che è attesa a breve.