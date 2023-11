The Marvels, incassi pessimi all'esordio, Stephen King lo difende dagli hater

L'esordio di The Marvels , il nuovo cinecomics Disney, è andato davvero molto male in termini di incassi , tanto da fare peggio delle stime più pessimistiche. L'insuccesso iniziale, che comunque potrebbe essere recuperato nelle prossime settimane, è stato seguito dalla solita sfilata di hater che ne hanno dette di cotte e di crude sul film. A ergersi a difesa della pellicola però è arrivata una voce decisamente autorevole, quella dello scrittore Stephen King , che di suo non apprezza molto i film di supereroi ma non ha sopportato i toni usati da alcuni.

L'intervento di King

The Marvels è il seguito diretto di Captain Marvel, film che nel 2019 incassò più di un miliardo di dollari. Purtroppo, nonostante il retroterra e le star coinvolte, il primo trailer è stato accolto da una quantità enorme di "Non mi piace", con le cose che non stanno migliorando ora che è arrivato nei cinema. In termini pratici, all'esordio The Marvels ha incassato soltanto 47 milioni di dollari sul mercato domestico, con la cifra che sale a 100 milioni se consideriamo il mercato internazionale.

L'annuncio dei dati ha fatto partire una gara a chi diceva più cattiverie sul film, tanto da stimolare l'intervento di King su X: "Non vado a vedere i film dell'MCU, non mi interessano, ma trovo davvero sgradevole questo sottile compiacimento per i pochi incassi di The Marvels. Perché compiacersi di fronte al fallimento?"

Interessante notare come King sia una figura molto apprezzata, tanto che la polemica nata sotto al suo post ha mantenuto dei toni tutto sommato accettabili; una rarità su internet. Comunque sia c'è chi ha concordato con lui e chi ha dissentito. Molti hanno sottolineato come l'odio arrivi dalla frangia più misogina degli spettatori, considerando la quantità di protagoniste di The Marvels, altri si sono appellati al fatto che i film dell'MCU hanno stancato e stanno ancora pagando l'effetto Avengers: Endgame.