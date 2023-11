The Witcher: Sirens of the Deep, comunità felice per il ritorno di Doug Cockle alla voce di Geralt

Doug Cockle , la voce originale di Geralt di Rivia nei videogiochi, doppiera il personaggio anche nella serie TV animata The Witcher: Sirens of the Deep, in cui lo strigo indagherà su alcuni attacchi subiti da un villaggio di pescatori.

The Witcher: Sirens of the Deep è una serie diretta da Kang Hei Chul, con la sceneggiatura che è stata scritta da Mike Ostrowski e Rae Benjamin. Il produttore esecutivo sarà invece Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner della serie dal vivo.

Di seguito alcuni messaggi che plaudono alla scelta di Cockle per Geralt:

L'uscita di The Witcher: Sirens of the Deep è prevista per il 2024, in data ancora da destinarsi.