Final Fantasy 16 The Rising Tide vuole essere più luminoso e dare speranza

Final Fantasy 16 si espanderà con un secondo DLC ad aprile. Parliamo ovviamente di The Rising Tide, che aggiungerà un nuovo Eikon, una nuova mappa, missioni secondarie, nemici e non solo. Cosa possiamo però aspettarci esattamente da questo nuovo contenuto? A svelare qualcosa di più è il director di questo contenuto: Takeo Kujiraoka.

Kujiraoka afferma, parlando con Famitsu e secondo una traduzione in inglese di Dexerto, che Final Fantasy 16 The Rising Tide ha stato sviluppato con l'idea di "volersi avventurare in un mondo più luminoso e colorato".

Kujiraoka ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di "espandere l'esperienza del giocatore" incorporando tutto ciò che costituisce il mondo di Valisthea, sia per quanto riguarda i luoghi, che le missioni secondarie e i combattimenti. "Soprattutto, volevo creare e mostrare la parte in cui inizia una nuova storia, in un nuovo luogo, sotto un cielo blu".