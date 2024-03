Intel Lunar Lake: prestazioni fino al 50% superiori rispetto alle CPU Meteor Lake

I nuovi processori Intel Lunar Lake dovrebbero arrivare alla fine dell'anno in corso e sembrano promettere prestazioni fenomenali rispetto all'attuale generazione. Le ultime informazioni relative ai chip della casa di Mountain View arrivano da Bionic_Squash, che ha rivelato le prestazioni multi-thread dei processori, portando in dote numeri impressionanti a fronte di consumi energetici equiparabili.

Tutto questo "bendidio" potrebbe essere una diretta conseguenza della nuova architettura dei core equipaggiati sul processore. Proviamo a capirne qualcosa in più.

L'architettura che fa la differenza La roadmap dei processori Intel Stando ai numeri rivelati da Bionic_Squash, i nuovi processori Intel Lunar Lake sono in grado di offrire prestazioni multi-thread del 50% superiori rispetto agli attuali Meteor Lake, con un consumo energetico di 17 watt: solo 2 W in più rispetto ai 15 W dell'ultima generazione.

I chip Lunar Lake sono stati progettati per i laptop più sottili e puntano tutto sulle prestazioni per watt e su NPU ancora più veloci. Per raggiungere questi risultati, i processori saranno caratterizzati dall'architettura Lion Cove per i P-Core e dall'architettura Skymont per gli E-Core, nonché da una nuova NPU tre volte più prestante di quella installata negli attuali Meteor Lake. Sebbene il TDP di base dovrebbe essere settato sui 17 W, pare che i vari produttori abbiano spinto per avere configurazioni fino a 30 W raffreddate con ventole, caratteristiche che se confermata porterebbe a prestazioni persino superiori. Anche sul fronte grafico sono previste novità: i chip dovrebbero infatti incorporare la nuova architettura grafica Xe2 "Battlemage", che promette prestazioni due volte superiori a Xe1 "Alchemist".