Helldivers 2: l'ultima patch riduce la frequenza dei Terminidi più coriacei e li rende più vulnerabili

Gli sviluppatori di Arrowhead Games Studio hanno pubblicato la patch 1.000.102 di Helldivers 2, che, come promesso in precedenza, apporta delle modifiche sostanziali alla frequenza con cui appaiono i nemici più coriacei nelle missioni ad alta difficoltà e in particolare gli Arieti dei Terminidi, che tra l'altro ora sono più vulnerabili.

Come spiegato nelle note della patch, la frequenza di spawn di Arieti e Sputa-Bile è stata ridotta per le missioni di difficoltà 7 o superiore. Gli sviluppatori hanno precisato che ciò comunque non dovrebbe abbassare la complessità comprensiva delle missioni, dato che al loro posto appariranno un maggior numero di altre tipologie di Terminidi.

Inoltre, l'aggiornamento aumenta la vulnerabilità della testa degli Arieti, che ora possono essere eliminati anche con un colpo ben piazzato in questo punto con l'EAT-17 il fucile senza rinculo GR-8. A tal proposito, il team ha confermato che la precedente patch ha migliorato segretamente la penetrazione delle armature di queste due armi.

Oltre a ciò sono stati risolti alcuni bug e rimosso temporaneamente il potenziamento "Electronic Countermeasures", dato che non funzionava a dovere e causava più frustrazione che altro. Trovate le note complete dell'update a questo indirizzo.