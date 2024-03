SNK vuole rilanciare una serie 'non picchiaduro': Metal Slug sta per tornare?

Questo particolare esclude già una buona quantità di titoli possibili, considerando che Neo Geo e SNK, soprattutto negli anni 90, si sono distinti per una grande quantità di giochi di tale genere, ma non mancavano comunque le variazioni.

In base a quanto riferito, SNK avrebbe stretto una collaborazione con ARIKA per portare avanti questo progetto, che riguarda uno degli "oltre 200 contenuti di SNK, inclusi i titoli Neo Geo", ancora sotto il controllo della compagnia, ma specificando che si tratta di un gioco non appartenente al genere picchiaduro.

SNK ha annunciato l'intenzione di rilanciare sul mercato una delle proprietà intellettuali note della compagnia, che a quanto pare non dovrebbe rientrare nel genere picchiaduro, cosa che fa pensare subito a Metal Slug anche se in verità le possibilità restano molteplici.

Un titolo storico che non è un picchiaduro

Metal Slug ha ancora una grafica impressionante

È facile tuttavia pensare a Metal Slug se si escludono i picchiaduro, essendo probabilmente la serie più famosa tra quelle SNK a non appartenere al genere in questione e ad avere ancora un'enorme attrattiva sul mercato, conosciuto praticamente in tutto il mondo.

In ogni caso, non ci sono ancora informazioni più precise sulla questione e le possibilità potrebbero comunque essere molteplici, vista la quantità di titoli arcade diversi dai picchiaduro che comunque sussistono all'interno del catalogo storico di Neo Geo e SNK, tra i quali di recente abbiamo visto il rilancio di Windjammers con il secondo capitolo, per esempio.

ARIKA, dal canto suo, ha recentemente annunciato Endless Ocean Luminous, oltre ad aver lavorato a Chocobo GP, Super Mario Bros. 35, and Pac-Man 99 e al supporto di diversi altri titoli.