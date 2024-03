Sand Land Collector's Edition: la prenotazione Amazon è disponibile, vediamo prezzo e contenuti

È possibile fare la prenotazione tramite Amazon Italia di Sand Land Collector's Edition per PlayStation 4 e PS5. Il prezzo ufficiale al momento della scrittura è 139.99€, mentre la data di uscita è fissata per il 26 aprile 2024. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. La versione Xbox è invece disponibile solo in Standard Edition. In ogni caso si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: in caso di sconto, questo verrà applicato in automatico al vostro ordine e se il prezzo dovesse risalire, voi manterrete il più basso apparso su Amazon. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione.