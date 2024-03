NVIDIA prevede altri guadagni record grazie all'intelligenza artificiale

NVIDIA domina da anni il segmento dell'intelligenza artificiale e la corsa all'oro dell'azienda guidata da Jensen Huang non sembra trovare battute di arresto. Stando ad un recente rapporto di Bloomberg, il fatturato di NVIDIA potrebbe raggiungere nuovi record nei prossimi anni, con un incremento mai visto prima sul mercato. Tutto questo grazie all'aumento incessante della domanda di chip IA che andranno a popolare i data center del futuro prossimo. Proviamo ad analizzare qualche numero.

Fatturato record

Il grafico che mostra le proiezioni di Bloomberg

Il report di Bloomberg prevede un incremento del fatturato di NVIDIA fino a quota 130 miliardi di dollari entro il 2026, quasi 100 miliardi in più rispetto al 2021 e con un aumento del fatturato complessivo del 125%.

I rapporti precedenti vedevano NVIDIA sulla strada dei 300 miliardi derivati dalle vendite di hardware legato all'intelligenza artificiale entro il 2027, una parte dei quali andrà ad aggiungersi al già corposo capitale dell'azienda. Alcuni istituti di ricerca come Omdia hanno recentemente rivelato numeri simili: solo quest'anno la casa verde dovrebbe realizzare un ricavo di 87 miliardi di dollari dalle sole GPU per data center, segnando un incremento del 150% su base annua.

Con la presentazione delle nuove GPU "Blackwell" B100 per i server, questi numeri potrebbero quindi subire un'impennata drastica. NVIDIA sta lavorando per migliorare la sua offerta legata all'intelligenza artificiale, soprattutto sul versante business: l'azienda prevede di integrare un sistema di raffreddamento a liquido nei propri data center, con l'obbiettivo di rispondere alle esigenze del mercato.

Va specificato che queste cifre sono proiezioni: i fattori che possono condizionare l'andamento del mercato sono molteplici, a partire dalla particolare situazione geopolitica in cui versa il mondo e non tiene poi conto della concorrenza. NVIDIA riuscirà a segnare un nuovo record?