Comicon Napoli 2024: grandi ospiti da Final Fantasy e Dungeons & Dragons per questa edizione

Tra le maggiori novità è previsto un evento speciale dedicato alla serie animata Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani della serie Prime Video, durante il quale verranno mostrati alcuni nuovi contenuti esclusivi, ma oltre a diverse altre iniziative che vanno dai festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons a un incontro incentrato su Final Fantasy.

Per quanto riguarda la celebrazione di Dungeons & Dragons, al Comicon di Napoli ci sarà Frank Mentzer , figura leggendaria del mondo di D&D come autore di alcune delle edizioni più vendute e famose del gioco.

Per quanto riguarda Final Fantasy, l'evento speciale è incentrato soprattutto sull'incontro con Yasumi Matsuno, uno dei designer di maggior rilievo nell'ambito di JRPG, in particolare per quanto riguarda gli strategici, autore di opere fondamentali nell'ambito per Quest, Square Enix e Level-5.

Yasumi Matsuno sarà per la prima volta ospite al Comicon di Napoli, dove racconterà diversi aspetti del suo lavoro e retroscena sulla creazione di alcune delle sue opere più conosciute come Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, Tactics Ogre e Final Fantasy XII.

Tra gli altri ospiti ci saranno poi il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo (voce ufficiale della serie FIFA e EA Sports FC), l'astronauta Paolo Nespoli, il divulgatore scientifico Adrian Fartade e lo scrittore Luca Perri, oltre all'attore Stanislav Janevski, che ha interpretato Viktor Krum in Harry Potter e il calice di fuoco, Liang Azha, autore cinese dei webtoon di successo All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie e, infine, Vincenzo Comunale con il suo live show.