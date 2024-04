Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà ridisegnato nella forma e nel peso, compare in una presunta foto dal vivo

In questa chiave, è emerso un prototipo del dispositivo in un presunto scatto dal vivo, che mostra uno schermo leggermente più grande rispetto a quello dell'anno scorso. La foto, insieme ad altre presunte voci sulle specifiche, sono messe in circolo da Ice Universe, una fonte tendenzialmente affidabile.

Se le versioni precedenti sembravano un tantino limitate dal punto di vista del design, il gigante coreano sembra ora dedicarsi a migliorare la sua linea di dispositivi pieghevoli in formato libro, approfittando dell'occasione del prossimo lancio per offrire qualcosa di più accattivante esteticamente .

La modifica avrebbe un impatto significativo per Samsung. Considerando la concorrenza, che propone schermi esterni meno allungati, l'azienda ha dovuto riconsiderare le proprie scelte, dando priorità all' usabilità della tastiera virtuale . Inoltre, va considerato che questa revisione potrebbe rendere più agevole l'utilizzo del dispositivo quando è chiuso.

In primo luogo, il peso sarà drasticamente ridotto da 253 a 239 grammi , andando a misurarsi alla pari con OnePlus Open. Tale beneficio potrebbe derivare dall'utilizzo del titanio , una novità per i dispositivi Fold che segue l'introduzione nella serie Galaxy S24 Ultra ; insieme, il fatto che, sempre a detta di Ice Universe, lo spessore di Galaxy Z Fold 6 sarà di 5,6 mm quando aperto e di 12,1 mm quando chiuso , rispetto ai 6,1/13,4 mm del modello attuale.

L'immagine del prototipo condivisa su Twitter ci dà un'anteprima di ciò che potremmo aspettarci, anche se è importante considerare che, trovandoci in una fase preliminare, potrebbero verificarsi modifiche in futuro.

Guardaroba pieno di novità

I dettagli trapelati fanno sì che Galaxy Z Fold 6 possa venire finalmente considerato un telefono pieghevole esteticamente piacevole, anche grazie allo schermo esterno più ampio e alto

Nonostante il cambiamento nelle proporzioni, Ice Universe riporta che le dimensioni dello schermo del foldable rimarranno invariate.

Sarà necessario attendere ulteriori rendering per valutare compiutamente l'aspetto del nuovo schermo esterno di Galaxy Z Fold 6.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ci si può attendere l'utilizzo del processore Snapdragon 8 Gen 3, miglioramenti nelle fotocamere, una velocità di ricarica di 25W e una cornice in titanio, in linea con quanto trapelato in passato.

Se ci saranno aggiornamenti, saremo pronti a fornirvi tutte le informazioni sui piani di Samsung.

Infine, l'esperto ha tenuto a confermare l'esistenza di due versioni di Galaxy Z Fold 6: una Ultra e una "standard", con quest'ultima che ha suscitato parecchio clamore negli ultimi giorni.

Il leaker ha però confessato di non possedere dettagli precisi riguardanti l'eventuale variante Ultra.

Si attende con ansia l'evento Galaxy Unpacked di luglio, durante il quale verrà presentato Galaxy Z Fold 6 insieme a Galaxy Z Flip 6 e le altre novità tecnologiche di Samsung.

Si è parlato di una possibile variante economica del dispositivo pieghevole, ma non è ancora certo se Samsung seguirà questa direzione.