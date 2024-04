PS5 Pro consentirà di inserire più facilmente miglioramenti nei giochi, dice un ex sviluppatore

PS5 Pro è stata progettata per consentire agli sviluppatori di inserire più facilmente miglioramenti nei giochi già in produzione: lo sostiene un veterano dell'industria videoludica che ha lavorato a serie come The Elder Scrolls.

Ospite del podcast Broken Silicon, lo sviluppatore ha spiegato che PlayStation 5 Pro non potrà essere molto più potente rispetto all'attuale modello perché gli ingegneri hanno bisogno di tempo per pianificare le prossime revisioni hardware.

I giochi attualmente in lavorazione sono già stati finanziati, dunque non sarà complicato aumentare le specifiche tecniche di questi progetti per fare in modo che sfruttino le maggiori capacità del chiacchierato aggiornamento di metà generazione.