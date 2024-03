Fallout: la serie dovrà evitare situazioni previste per Fallout 5, ha detto Todd Howard

La serie televisiva di Fallout dovrà evitare di rappresentare situazioni previste per Fallout 5, ha spiegato Todd Howard, confermando da una parte l'esistenza del nuovo capitolo (quantomeno in fase concettuale) e rivelando in che modo Bethesda sta supervisionando lo show.

Come sappiamo, la storia che verrà raccontata nella serie TV di Fallout, appena presentata con il trailer ufficiale italiano, sarà ambientata nell'universo della serie ma in un periodo specifico (circa duecento anni dopo il disastro nucleare) e con personaggi inediti.

"Ci sono stati momenti in cui ho dovuto dire 'non fate questa cosa perché la faremo in Fallout 5'", ha spiegato Howard in un'intervista. "Non si tratta tuttavia della riduzione di una storia di Fallout esistente, semplicemente c'era da capire quale sarebbe stato il prossimo progetto legato al franchise e si dà il caso che sia una serie televisiva."