Dead Space 2, il remake si farà? Un noto giornalista dice di no, ma EA lo smentisce [aggiornata]

Come vi abbiamo recentemente segnalato, EA Motive si sta dedicando a due progetti: Iron Man e il supporto della saga Battlefield. Tra questi nomi manca un certo progetto mai annunciato ma desiderato da molti giocatori: un remake di Dead Space 2.

EA Motive è infatti il team che si è occupato di Dead Space Remake, pubblicato nel gennaio 2023. Il rifacimento del successivo capitolo non è mai stato confermato, ma i fan lo speravano. Ora, il noto giornalista e leaker Jeff Grubb, afferma che il progetto è stato messo da parte.

Secondo quanto indicato, Dead Space 2 Remake era in fase concettuale o comunque in una fase di pre-produzione, ma che ora il gioco non è più in lista di lavorazione. Non significa ovviamente che la cosa non possa cambiare in futuro, ma per il momento non pare che possiamo aspettarci buone notizie.

Aggiornamento

Electronic Arts ha smentito la ricostruzione di Jeff Grubb, intervenendo in maniera inedita rispetto a ciò che normalmente accade con i rumor, che di solito non vengono commentati dagli sviluppatori e soprattutto dai publisher.

"Di solito non commentiamo i rumor, ma questa storia non ha alcun fondamento", ha dichiarato un portavoce di EA ai microfoni di IGN. Certo, bisognerà capire se dunque il remake si farà oppure se l'azienda teneva a sottolineare che non ci sono stati ripensamenti sulla base delle vendite di Dead Space.