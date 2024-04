Foamstars su PlayStation Plus ha perso quasi il 95% dei giocatori dal lancio

Sembra proprio che Foamstars non se la stia passando benissimo: nonostante tante ottime premesse, l'action multiplayer in stile live service di Square Enix su PS5 e PS4 non è riuscito a ingranare e, nel giro di un paio di mesi, ha già perso quasi il 95% dei giocatori che aveva al lancio su PlayStation Plus.

Ricordiamo che il titolo in questione è stato fatto uscire direttamente all'interno del catalogo di PlayStation Plus, con una mossa indubbiamente positiva per garantire subito una buona base di utenti attivi, cosa indispensabile per un gioco multiplayer di questo tipo.

Il problema è stato poi mantenere tali giocatori, cosa che rappresenta sempre la maggiore difficoltà per i giochi multiplayer live service, e Square Enix evidentemente non è riuscita a mantenere attivo l'interesse.