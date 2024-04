Battlefield: gli sviluppatori di Dead Space Remake e Iron Man si uniscono allo sviluppo

Una parte degli sviluppatori di EA Motive, lo studio autore di Dead Space Remake e attualmente al lavoro su un gioco di Iron Man, si unirà a quelli di Criterion, Ripple Effect e DICE per creare i prossimi progetti della serie sparatutto Battlefield.

La conferma è arrivata dallo studio general manager Patrick Klaus tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di Electronic Arts dove ha annunciato la formazione di questo nuovo team di supporto.

I director di Dead Space Remake, l'executive producer Philippe Ducharme e il creative director Roman Campos-Oriala, guideranno il nuovo team di Motive per dare vita a "un universo attraverso esperienze multiplayer e single-player", mettendo a disposizione la loro esperienza nello storytelling, battaglie coinvolgenti e nel Frostbite Engine per i prossimi giochi della serie.

Per il momento sappiamo ben poco sul futuro di Battlefield. Stando a un'indiscrezione lanciata da Tom Henderson a febbraio, il prossimo capitolo della serie potrebbe arrivare verso la fine del 2025 o nel 2026. EA lo ha descritto come un "ecosistema connesso", ma senza elaborare in maniera approfodondita il concetto, dunque sarà necessario attendere per saperne di più.