Razer presenta le BlackShark V2 Pro dedicate alle console PlayStation e Xbox

Razer ha espanso la propria linea di periferiche ed accessori dedicati ai videogiocatori, introducendo due nuovi modelli di cuffie: uno appositamente pensato per i possessori delle console PlayStation e l'altro dedicato invece ad Xbox. Questi nuovi headset Razer BlackShark V2 Pro sono di fatto una versione leggermente evoluta rispetto al modello già recensito sulle nostre pagine. Oltre a presentare delle piccole modifiche hardware, come i nuovi trasmettitori USB-C, che garantiscono una perfetta compatibilità con le console Sony e Microsoft, Razer ha mantenuto le ottime caratteristiche tecniche del modello uscito nel 2023, come l'utilizzo di tre driver distinti per migliorare la gestione delle frequenze, la solida autonomia ed il microfono di alto livello. Per poter dare maggiore libertà ai videogiocatori nella personalizzazione dell'esperienza d'ascolto, Razer ha realizzato anche un'applicazione dedicata per smartphone, dalla quale è possibile gestire i profili d'equalizzazione. In precedenza questa funzionalità era confinata al solo mondo PC, viste le limitazioni dei sistemi operativi delle console PlayStation e Xbox. Le versioni PlayStation e Xbox delle Razer BlackShark V2 Pro sono disponibili a partire da oggi ad un prezzo di listino fissato a 219€.

Caratteristiche tecniche Il dongle per il collegamento wireless delle Razer BlackShark V2 Pro cambia e passa da USB-A a USB-C in questa nuova versione per PlayStation e Xbox Le cuffie Razer BlackShark V2 Pro sono caratterizzate da driver da 50 mm in titanio dotati della tecnologia proprietaria Razer TriForce, che consente una gestione accurata delle frequenze basse, medie e alte attraverso tre distinti driver. Ciò assicura un controllo preciso dell'equalizzazione per ottenere un suono uniforme e privo di distorsioni. Inoltre, supportano la tecnologia 3D Audio su PlayStation 5 e Windows Sonic su PC e Xbox, per un'esperienza d'ascolto tridimensionale, amplificata dai generosi padiglioni over-ear che ospitano i potenti driver. Il modello PlayStation delle Razer BlackShark V2 Pro è pensato per integrarsi alla perfezione con le console Sony, ma è compatibile anche con PC, Mac, Nintendo Switch e tutti i dispositivi dotati di un modem Bluetooth. Come prevedibile, il modello Xbox è compatibile solo con le console Microsoft, mantenendo invariato il resto delle connettività possibili. La connettività è gestita tramite un duplice collegamento wireless: 2,4 GHz tramite dongle USB-C e Bluetooth 5.2, che però purtroppo non funzionano simultaneamente. La scarsa profondità dei padiglioni delle Razer BlackShark V2 Pro rimane un problema per chi ha delle orecchie più grandi Anche se manca la cancellazione attiva del rumore, la qualità audio è veramente elevata, grazie alla progettazione curata dei driver TriForce in uscita e al microfono unidirezionale rimovibile che filtra i rumori circostanti in ingresso. La batteria offre un'autonomia fino a 70 ore con la possibilità di ricarica rapida tramite porta USB-C, garantendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Per dare maggiore controllo nelle mani dell'utente finale, Razer ha realizzato un'apposita applicazione per smartphone dalla quale è possibile gestire i profili di equalizzazione ed altre impostazioni, che possono poi essere portate nelle sessioni di gioco sulle console PlayStation e Xbox. Scheda tecnica Tipologia: cuffie wireless over-ear

cuffie wireless over-ear Driver: Razer TriForce in titanio da 50 millimetri

Razer TriForce in titanio da 50 millimetri Risposta in frequenza: 12 Hz - 28 kHz

12 Hz - 28 kHz Impedenza: 32 Ohm

32 Ohm Connettività: wireless 2,4 GHz tramite dongle USB-C Bluetooth 5.2 (non funziona simultaneamente con l'altro collegamento wireless)

Cancellazione attiva del rumore: assente

assente Surround: 3D Audio su PlayStation 5 Windows Sonic su PC e Xbox

Compatibilità: PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X|S Nintendo Switch PC Mac Dispositivi dotati di Bluetooth

Microfono: unidirezionale rimovibile Risposta in frequenza: 100 Hz - 10 kHz Cancellazione attiva del rumore: presente con riduzione ≥ 60 dB

unidirezionale rimovibile Peso: 320 grammi

320 grammi Colorazione : bianca e nera

: bianca e nera Autonomia: fino a 48 ore con PlayStation fino a 70 ore con Bluetooth

Prezzo: 219,99€