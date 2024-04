Pasta termica al profumo di fiori, l'ultima follia dal giappone

Il produttore giapponese Clock Work Tea Party , già conosciuto per aver lanciato paste termiche profumate, ha recentemente allargato il proprio catalogo con nuovi profumi, pronti a controllare i bollenti spiriti delle CPU più prestanti. La selezione di CWTP prevede diversi tipi di paste termiche non conduttive e nei prossimi giorni sarà possibile acquistare un profumo del tutto inedito. Scopriamo insieme le caratteristiche di questo prodotto.

CPU floreali

La pasta termica al profumo di osmanto

In passato Clock Work Tea Party ha lanciato sul mercato paste termiche al profumo di mela e fragola e si prepara ora a presentare un nuovo prodotto dalle caratteristiche "floreali". Dal 12 aprile gli utenti giapponesi potranno infatti acquistare una nuova pasta termica al profumo di osmanto, un arbusto originario proprio del Sol Levante.

La fragranza viene estratta direttamente dal fiore dell'osmanto, per poi essere mescolata con gli ingredienti di base come silicone e ossido di metallo. La nuova pasta termica sarà accompagnata da una targhetta commemorativa che celebra la tiratura limitata del prodotto.

CWTP non specifica quale sia lo scopo preciso delle proprie paste termiche e non è chiaro se a temperature elevate le varie fragranze siano percepibili nell'ambiente.

L'azienda produce anche paste termiche "normali" e tutte le versioni profumate sono a tiratura limitata