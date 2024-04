Children of the Sun, un video di gameplay con i primi 11 minuti di gioco

Children of the Sun, l'accattivante mix fra Sniper Elite e SUPERHOT sviluppato da René Rother, si mostra con un video di gameplay pubblicato da IGN che include i primi 11 minuti della campagna.

Disponibile da oggi su PC, Children of the Sun ci mette nei panni di una donna determinata a eliminare tutti i componenti di una setta: un incarico che potrà portare a termine utilizzando il suo fido fucile di precisione e un'abilità fuori dal comune.

Come si vede infatti nelle sequenze qui sotto, la protagonista del gioco è in grado di cambiare la direzione del proiettile sparato, ma solo laddove questo colpisca il bersaglio. L'esperienza si trasforma dunque in una sorta di puzzle geometrico, visto che non avremo altre munizioni a disposizione.