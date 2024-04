Senua's Saga: Hellblade 2, Melina Juergens parla del suo personaggio nel gioco

Melina Juergens ha parlato in video del suo personaggio in Senua's Saga: Hellblade 2, ovverosia la protagonista Senua: una guerriera coraggiosa e determinata, ma al contempo fragile e dalla psiche tormentata.

In arrivo su Xbox e PC il 21 maggio, Senua's Saga: Hellblade 2 riprenderà gli eventi da dove li avevamo lasciati al termine del primo capitolo della serie, Hellblade: Senua's Sacrifice, raccontando una nuova tappa del viaggio di Senua in un mondo oscuro e violento.

"Ciò che mi piace di Senua è che si tratta di una donna tenace e coraggiosa, ma allo stesso tempo dotata di una grande empatia", ha detto la Juergens. "Io e lei abbiamo molte cose in comune, perché ero lì fin dall'inizio del progetto e ho potuto contribuire a plasmare questo personaggio che avrei interpretato."

"Entrambe abbiamo vissuto momenti molto difficili. Convivo con alcuni problemi legati alla salute mentale ed è lo stesso per lei, ma non ci arrendiamo: continuiamo a spingere e insistere, e non smettiamo mai di combattere."