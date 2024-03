Children of the Sun: data di uscita dello sparatutto puzzle di Devolver Digital

L'editore Devolver Digital e lo sviluppatore Rene Rother hanno annunciato che Children of the Sun sarà pubblicato per PC via Steam il 9 aprile.

Devolver Digital ha anche pubblicato un trailer della data di uscita che potete vedere qui sotto.

Nel filmato, possiamo vedere brevi scene di gameplay che permettono di capire le fondamenta del gameplay. Children of the Sun ci mette nei panni di una ragazza che vuole eliminare tutti i membri di una setta. Per farlo abbiamo un singolo proiettile un fucile da cecchino.

Dovremo aggirarci attorno a un'area, capire dove si trovano tutti i nemici e poi decidere il percorso d'attacco. Il nostro singolo proiettile può essere nuovamente sparato dopo che ha colpito un nemico, quindi potremo viaggiare dentro al livello "zigzagando" tra i nostri obiettivi. Lo scopo è riuscire a eliminarli tutti, ma poi si deve anche dare la caccia al punteggio, ottimizzando il nostro percorso.