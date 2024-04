Fera: The Sundered Tribes mostrato in occasione dell'ID@Xbox

Fera: The Sundered Tribes è un gioco di ruolo d'azione mescolato a un survival che per certi versi ricorda la serie Monster Hunter di Capcom. Sviluppato da Massive Damage, ne è stato mostrato un video di gameplay in occasione dell' ID@Xbox di questa sera. Vediamolo:

Caccia ai giganti

Uno dei bestioni che si affronteranno in Fera: The Sundered Tribes

In Fera: The Sundered Tribesil giocatore vestirà i panni di un cacciatore che dovrà affrontare delle colossali creature che minacciano la sua gente.

Come visibile dal video, il combattimento sarà particolarmente dinamico e ci si potrà lanciare letteralmente sui nemici in volo, sfruttando una specie di rampino e le capacità innate del personaggio. Le creature potranno essere ferite in vari modi e potranno perdere anche degli arti, se colpiti nei punti giusti.

Purtroppo per adesso Fera: The Sundered Tribes non ha una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2024, considerando l'evento in cui è stato presentato. Quindi non dovrebbe mancare molto per giocarci.