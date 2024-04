Starfield: presto ci saranno delle “ottime” novità, parola di Todd Howard

Todd Howard di Bethesda ha dichiarato che presto verranno svelate delle "ottime novità" per Starfield. Chiaramente le prime due cose che vengono in mente sono la già annunciata espansione Shattered Space e l'Xbox Games Showcase confermato da Microsoft per il mese di giugno.

Questo dettaglio è emerso durante un'intervista concessa a IGN, dove Howard ha parlato dei progetti attualmente in cantiere. In questa occasione ha parlato di come al momento Bethesda è impegnata nello sviluppo di The Elder Scrolls 6 e gli aggiornamenti di Fallout 76, segno che per Fallout 5 ci sarà da attendere a lungo, così come al supporto post-lancio di Starfield, promettendo novità interessanti in tempi brevi.

"Eviterò di dare delle date o cose simili. Stiamo lavorando molto anche su Starfield. Quindi per questo gioco abbiamo delle ottime novità che verranno annunciate presto".