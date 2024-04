Homeworld 3 riceverà molti contenuti post-lancio, gratis e a pagamento

A luglio ci saranno poi ulteriori DLC a pagamento, in questo caso con un'aggiunta più sostanziosa contenente una nuova fazione giocabile con tutti gli elementi che si accompagnano a questa, come nuove flotte di avvio, un nuovo emblema e ulteriori artefatti e sfide da portare a termine.

Ricordiamo che il gioco ha la data di uscita fissata per il 13 maggio su PC, e già il mese successivo, a giugno, è previsto l'arrivo di un primo update gratuito che aggiungerà nuove sfide e artefatti ai contenuti di base del gioco fantascientifico.

Homeworld 3 non è ancora uscito ma Gearbox ha già annunciato che ci sono grandi piani di supporto a lungo termine, con molti contenuti che verranno pubblicati dopo il lancio , sia gratis che a pagamento e di diverse dimensioni.

Supporto a lungo termine

Homeworld 3, un'immagine del gioco

Da qui in poi, i dettagli si fanno ancora più vaghi, ma quel che è certo è che Gearbox ha comunque intenzione di continuare a supportare Homeworld 3 a lungo con altri contenuti, oltre ovviamente al supporto tecnico che non mancherà fin dal lancio sul mercato.

Quello che è stato reso noto, al momento, è che durante il quarto trimestre del 2024 ci saranno altri contenuti gratuiti, mentre nel 2025 è previsto l'arrivo di un'altra fazione inedita, che arriverà insieme ad ulteriori sfide e mappe che andranno ad ampliare l'universo di gioco.

Qualche giorno fa abbiamo visto un trailer riassumere la storia dell'universo creato da Relic Entertainment per la serie in questione, mentre dalla demo gli sviluppatori hanno effettuato varie modifiche a Homeworld 3, come emerso nei cambiamenti seguiti ai feedback della demo.

Il gioco ha avuto una genesi lunga e complessa, rinviato a più riprese e nell'arco di vari anni, ma a questo punto dovrebbe essere pronto per arrivare in forma completa (salvo aggiunte e aggiornamenti) il 13 maggio 2024 su PC.