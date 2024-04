Tales of Kenzera: ZAU, il trailer di lancio del metroidvania in arrivo su PlayStation Plus

Questo promettente metroidvania con ambientazione africana sarà disponibile a partire da martedì 23 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Inoltre, sin dal lancio farà parte del catalogo di giochi accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium .

In vista dell'imminente uscita nei negozi, Electronic Arts e gli sviluppatori di Surgent Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di Tales of Kenzera: ZAU , che trovate nel player sottostante.

Che cos'è Tales of Kenzera: ZAU?

Tales of Kenzera: ZAU è un gioco d'azione di stampo metroidvania in cui vestiamo i panni di un ragazzo sciamano, alla ricerca dello spirito del padre per poterlo liberare. Per riuscire nel suo intento il ragazzo stringe un patto con il Dio della morte e si avventura nelle affascinanti quanto insidiose terre di Kenzera, dove dovra affrontare numerosi nemici e sfide facendo appello ai suoi poteri magici.

Come spiegato nella nostra anteprima di Tales of Kenzera: ZAU, fin dall'annuncio il titolo ha attirato le attenzioni grazie a una direzione artistica notevole e per il fatto che si basa sulla cultura Bantù e delle Africa, rendendolo a modo suo unico. Non mancano anche alcune scelte di design molto ispirate, ad esempio la campagna è tematica e divisa in base alla fasi di elaborazione del lutto. Tra pochi giorni sapremo dirvi per certo se il gioco sarà all'altezza delle aspettative nella nostra recensione.