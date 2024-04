F1 24 si mostra in uno spettacolare trailer, tutti i dettagli da Electronic Arts

Per la prima volta, inoltre, la modalità Carriera consente di gareggiare nei panni di uno dei 20 piloti della stagione 2024 di F1 e di scrivere la sua storia, oltre a numerosi modi di connettersi con Formula 1 e F2. Dunque la scelta del personaggio non sarà limitata a uno di fantasia, ma si potrà percorrere la strada di uno dei piloti veri e propri.

Il gioco porta con sé numerose innovazioni ed evoluzioni alla simulazione vista in precedenza, portando i giocatori più vicini all'azione reale con il precision control, grazie al nuovo EA SPORTS Dynamic Handling.

Si tratta della nuova edizione della simulazione ufficiale del FIA Formula One World Championship, annunciata già alcuni mesi fa e in arrivo quest'anno in anticipo rispetto alle stagioni precedenti: la data di uscita è fissata per il 31 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Gli sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto con l'attuale Campione del Mondo e star di copertina della Champions Edition, Max Verstappen, per elaborare il nuovo EA SPORTS Dynamic Handling , che dovrebbe garantire nuove sensazioni di guida in termini di controllo dell'auto e feedback.

Nuovi contenuti e modalità di gioco

F1 24 ha la licenza ufficiale del nuovo campionato

Tra le altre novità c'è un nuovo sistema di reputazione, basato sulla conquista di obiettivi in pista e task da raggiungere, che influisce anche sul supporto che i giocatori ricevono dalla loro squadra.

Gli Accolade sono riconoscimenti a breve e lungo termine, basati anche sulle aspettative della stagione: numero di piazzamenti nella Top 10, Pole Position fino alla conquista del Campionato mondiale.

Presenti inoltre le modalità multiplayer, con la possibilità anche di affrontare la Carriera a due giocatori, che consente di unire le forze o diventare rivali per raggiungere ognuno i propri obiettivi all'interno della squadra.

Torna poi F1 World, che condensa il multiplayer, il Grand Prix, le prove a tempo e la nuova funzione Fanzone. Inoltre, la modalità "La mia squadra" torna con l'inclusione di due nuove Icone, il leggendario ex campione del mondo James Hunt e il pilota colombiano di F1 di maggior successo Juan Pablo Montoya, in esclusiva per i giocatori della Champion Edition.

I giocatori che prenotano l'esclusiva digitale Champions Edition entro il 1° maggio ottengono l'accesso immediato a una selezione di livree delle squadre di F1 della nuova stagione da utilizzare nella modalità Prova a tempo in F1 23, oltre ai personaggi di Hunt e Montoya in esclusiva come Icone, 18.000 Pitcoin, un F1 World Bumper Pack, fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio e un VIP Podium Pass bonus. Prenotando la Standard Edition si ricevono invece 5.000 Pitcoin e un F1 World Starter Pack.