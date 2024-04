Helldivers 2: eliminati 2 miliardi di Terminidi in meno di 24 ore, ora i giocatori sono in 'congedo'

Di conseguenza, ora i giocatori sono in "congedo" per il fine settimana , ovvero al momento non c'è un nuovo Ordine Principale da seguire, il che significa che sono liberi di decidere di affrontare Automaton o Terminidi su qualsiasi pianeta e nelle modalità che preferiscono.

Un obiettivo completato molto velocemente... forse anche troppo. Colpa di un bug?

Eliminare 2 miliardi di Terminidi in meno di 24 ore è a tutti gli effetti un'impresa notevole, anche per una community molto attiva come quella di Helldivers 2. Tanto che alcuni giocatori sospettano che il contatore interno delle uccisioni del gioco non funzioni correttamente a causa di un bug.

In particolare in un thread su Reddit un utente afferma di aver tenuto traccia del contatore delle uccisioni dei Terminidi totali sin dalla pubblicazione del gioco e quello dell'Ordine Principale, notando come quest'ultimo aumentasse tre volte più velocemente del normale. Ciò spiegherebbe come sia stato possibile per la community completare questo obiettivo in praticamente meno di un sesto del tempo concesso dagli sviluppatori. Sia come sia, la Super Terra è orgogliosa degli sforzi degli Helldiver, chi siamo noi per contraddirla?