Steam: iniziati i saldi degli Xbox Game Studios, da Forza Motorsport a Halo

Su Steam sono iniziati i Saldi dell'Editore degli Xbox Game Studios, con tantissimi sconti sui giochi realizzati dai team first party di Microsoft, da Sea of Thieves al più recente Forza Motorsport, disponibili fino al 2 maggio.

Tra le promozioni troviamo Grounded Fully Yoked Edition al prezzo di 23,99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo standard di 39,99 euro. Come accennato in apertura, anche Sea of Thieves è in offerta e potrete farlo vostro al prezzo di 19,99 euro per l'edizione standard. In vista del lancio di Hellblade 2, potrete recuperare il primo capitolo al prezzo irrisorio di 2,99 euro, beneficiando di uno sconto del 90%.

Passando ai giochi di corse, Forza Motorsport viene proposto a metà prezzo a 34,99 euro, mentre Forza Horizon 5 è in offerta a 29,99 euro. Dalle macchine agli aerei, Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary è promozione a 41,99 euro.