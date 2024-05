Xbox: una dirigenza che chiude studi di successo è inaffidabile, secondo Forbes

Il giornalista Paul Tassi sulle pagine di Forbes ha giudicato inaffidabile la dirigenza Xbox, nel momento in cui le decisioni che prende portano alla chiusura di studi di successo come avvenuto appunto con Tango Gameworks.

Come saprete, la notizia della chiusura di Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games ha scatenato feroci reazioni anche e soprattutto fra gli addetti ai lavori, che non riuscivano a trovare un motivo valido per una scelta simile da parte della casa di Redmond.

Secondo Tassi, quanto accaduto ad Arkane Austin è ovviamente il risultato del clamoroso flop di Redfall, e sebbene i meriti dello studio (vedi Prey) avrebbero potuto valergli una seconda possibilità, Microsoft ha deciso di procedere alla chiusura e la cosa non ha sorpreso più di tanto.

La situazione di Tango Gameworks è però molto differente, visto che lo studio ha realizzato una delle migliori esclusive per Xbox Series X|S, Hi-Fi RUSH, e si poneva come un importante punto di riferimento per lo svilupppo di first party Microsoft in Giappone, qualcosa che Phil Spencer aveva sempre sperato di ottenere.

Inoltre, ed è su questo che Paul Tassi insiste in maniera particolare, Hi-Fi RUSH era stato giudicato dalla dirigenza Xbox come un grande successo, un prodotto eccellente che aveva superato le aspettative pur essendo partito dal basso e lanciato a sorpresa. Non un buon gioco che però aveva avuto risultati deludenti: un successo.