Steam bandito in Vietnam per motivi imprecisati

Steam è stato completamente bandito in Vietnam per motivi non meglio precisati. In realtà ci sono già delle ipotesi in campo, ma nessuna è stata ancora confermata. In particolare Gameindustry.biz ritiene che lo stato vietnamita sia stato spinto da come Valve gestisce la piattaforma.

Secondo Vietnam.net però, è possibile che il provvedimento sia arrivato dopo le lamentele degli sviluppatori locali riguardanti le dimensioni del catalogo di Steam. Sostanzialmente gli sviluppatori vietnamiti non possono competere alla pari con gli altri visto che sono soggetti all'approvazione governativa, lì dove la maggior parte dei giochi su Steam viene pubblicata liberamente.

Quella che viene percepita come un'ingiustizia per gli sviluppatori locali potrebbe portare alla chiusura di molti studi nel caso in cui a Steam fosse permesso di continuare a pubblicare giochi senza lo scrutinio del governo come succede per i giochi vietnamiti.